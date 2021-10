Nanö Beach Club reabre para nova temporada de verão

O Litoral Norte possui belezas incomparáveis e um desses locais turísticos é a praia de Subaúma, localizada a cerca de 120 km de Salvador. As opções de lazer no local, que pertence ao município de Entre Rios, são para todos os gostos e uma delas voltou a chamar à atenção de baianos e turistas. Estamos falando do Nanö Beach Club, que traz um conceito de clube de praia, e neste final de semana reabriu as portas para uma nova temporada de verão.

O evento contou diversas atrações entre elas DJs Gueri, Battata e Gabriela Nilo. Além disso, o público teve acesso as novidades do cardápio de alta gastronomia do restaurante, assinado pelo chef Maurício Jasnievicz. Em entrevista ao portal iBahia, o chef contou quais foram suas principais influências gastronômicas que levou em consideração para a montagem do menu.

“A gente está usando um conceito de comida mais saudável, com fermentação natural, brotos e flores comestíveis da horta da nano. Morei na Espanha, Itália, Portugal, Peru…então um pouquinho de cada coisa que eu aprendi vou sempre levando nos menus que eu faço. É o meu autoral que eu costumo dizer”, explicou Maurício.

O sócio-diretor do Nanö, Mathias Theerens, também estava na reabertura, junto com a gerente comercial, Magdala Costa.

Sobre o período pandêmico, ela contou que o empreendimento traz um nova perspectiva. “O conceito da casa é você aproveitar um paraíso particular, com uma boa gastronomia, boa música, famílias, pets, conforto e segurança…fugindo do que a gente está acostumada em outros lugares”, disse Magdala.

Sobre o quesito segurança, ela foi direta. “Por termos uma casa com um espaço totalmente aberto e reservado, eu consigo atender famílias, grupo de amigos, casais, enfim…de forma segura e mantendo todas as regras. Dentro da pandemia, a gente conseguiu implementar o sistema de reservas e está funcionando super bem, com público reduzido e distanciamento”, pontuou.