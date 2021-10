Não consigo passar no vestibular! O que há de errado comigo?

Esse questionamento tem sido corriqueiro em sua vida? Pois bem, saiba que entendemos você. E ainda, saiba que você não é o único a se sentir dessa forma! Isso é muito mais comum do que você imagina.

Sendo assim, pare de se punir por conta dos resultados negativos. Ao invés de punir-se, que tal buscar alternativas para melhorar o seu desempenho? Isso será mais válido, pode acreditar.



Para tanto, trouxemos algumas dicas nesse sentido no decorrer deste texto. Acompanhe!

Não consigo passar no vestibular – O que está acontecendo?

“Não consigo passar no vestibular!” Quando você pensa isso, o que vem à mente em seguida? Que você não é capaz? Ou que é apenas uma fase ruim?

Bem, a segunda opção é a mais válida e deveria ser a que você pensa. Afinal, você certamente é mais capaz do que imagina, e tem grandes chances de atingir bons resultados em algum momento.

Só que para que isso aconteça é necessário traçar um plano de estudos adequado, além de avaliar quais são as melhorias necessárias. Abaixo descrevemos um pouco mais sobre isso:

1- Atente-se para as suas questões emocionais

Grande parte das suas questões envolvidas com o ato de “Não consigo passar no vestibular” são emocionais. O estresse por ter muito o que estudar; a ansiedade pelo futuro que está por vir; a angústia de querer um resultado perfeito; entre outras coisas podem estar impactando os seus resultados.

Por isso, comece a analisar as suas emoções. Como você tem lidado com as pressões dos estudos? Como estão as suas emoções? Elas têm comandado as suas ações? Autoconheça-se!

2- Como anda a sua rotina de estudos?

Analise também a sua rotina de estudos. Às vezes você não consegue passar no vestibular porque está sobrecarregando a mente com informações em excesso, sem permitir uma boa assimilação do que foi ensinado.

3- Quais são os seus métodos de estudos?

Avalie também quais são os seus métodos de estudos. Às vezes você pode estar estudando de uma forma que não traz bons resultados para você. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito visual e mapas mentais são interessantes, mas você insiste em apenas ouvir podcasts. Que tal testar novas formas de estudar algo?

4- Nunca se compare com outras pessoas

Pare de se comparar com outras pessoas. Essa comparação também pode criar uma pressão psicológica que atrapalha os seus resultados. Foque apenas em você, nos seus pontos fortes e fracos e na sua capacidade de desenvolver os seus estudos.

Quando você se torna o centro das suas atenções, automaticamente perceberá o que pode ser melhorado e intensificado, criando uma nova rotina de estudo mais efetiva.

5- Aposte nos seus pontos fortes durante os estudos

Se você é melhor em Língua Portuguesa, não quer dizer que você não a estudará e focará apenas no que tem dificuldade. Lembre-se que o vestibular é soma de todas as matérias, e não apenas das difíceis.

Por isso, lembre-se de também aprimorar os conhecimentos naquilo que você tem facilidade, aumentando as suas chances de passar no vestibular mais facilmente.

Bons estudos, acredite em você e boa sorte!