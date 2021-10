“Não há irregularidade” – Futebol Interior

Recife, PE, 12 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através do diretor de competições Manoel Flores, em carta, deu total respaldo ao Sport no caso Pedro Henrique. A entidade confirmou que não houve irregularidade e, por isso, dificilmente irá perder pontos no Brasileirão. No entanto, a decisão ainda cabe ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Na visão da CBF, Pedro Henrique realizou apenas cinco jogos pelo Internacional, antes de se transferir para o Sport. A entidade ainda deixou claro que os cartões amarelos, recebidos pelo atleta no banco de reservas, não entram na conta como partidas atuadas do mesmo, isentando o Sport de qualquer irregularidade.

Pedro Henrique com a camisa do Sport. Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

ENTENDA O CASO

Nove times do Brasileirão entraram no STJD pedindo punição ao Sport por escalação do zagueiro Pedro Henrique de forma irregular. O atleta fez cinco jogos pelo Sport e recebeu dois cartões amarelos em outras oportunidades, quando estava no banco de reservas.

A questão dos cartões passou batido pela diretoria do Sport, que, apesar da mensagem no sistema da CBF que o atleta estaria irregular, bancou a escalação do mesmo, o que gerou todo o conflito.

A CBF entende, no entanto, que houve um erro no sistema e que o atleta estava apto para atuar. Porém, há um conflito entre artigos do RGC (Regulamento Geral das Competições) e do REC (Regulamento Específico da Competição, o que faz com que o caso seja julgado no STJD.

O documento da CBF, no entanto, dá um ganho há defesa do Sport, que está mais confiante com a manutenção dos pontos que poderia perder, ainda mais por estar na zona de rebaixamento.

Atualmente, o time rubro-negro é o 18º colocado do Brasileirão, com 26 pontos. O Santos, primeiro fora da degola, tem 28.

Confira o documento da CBF: