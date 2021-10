Não passei no concurso, e agora? Como lidar com a frustração?

Não passe no concurso, e agora? Como lidar com essa frustração? O que fazer para “dar a volta por cima”?

Sabemos que não atingir um resultado positivo no concurso, logo de primeira, pode roubar a autoestima e o foco de muita gente. Por isso, neste conteúdo nós priorizamos algumas reflexões que podem lhe ajudar a lidar com essa situação.

Acompanhe-nos e veja algumas ideias que podem ajudar você a pensar sobre o seu caminho daqui para frente. 😉

Não passei no concurso, e agora?

Não passei no concurso, e agora? Será que há algo de errado comigo?! Não necessariamente.

Antes de qualquer coisa, é bom lembrar que assim como você, os outros candidatos também suaram e deram muito de si para passar no concurso. Acontece que não havia vaga para todos. Faz parte da vida uns conquistarem a vaga, enquanto outros batalharão novamente.

Quando nos damos conta disso, deixamos de nos cobrar tanto pelo resultado pleno. E aprendemos que tudo é possível, e que cada coisa tem o seu tempo.

Com isso em mente é que começamos as nossas reflexões sobre a reprovação no concurso. Abaixo temos mais alguns apontamentos:

1- Não desacredite de você – um concurso não é tudo que existe

Não desacredite do seu potencial de atingir um bom resultado em um concurso público. Sim, você pode ter reprovado agora, mas lembre-se de que este não foi o único edital do planeta. Novas oportunidades virão – e você tem grandes chances de conquistá-las.

2- Retome os seus objetivos e fortaleça o seu foco

Retome os seus objetivos e saiba os motivos pelos quais você tem tentado passar em um concurso. Anime-se ao visualizar um resultado positivo no futuro e fortaleça o seu foco no seu propósito – isso pode aumentar a motivação.

3- Permita-se viver o luto da perda

Não tenha medo de chorar, lamentar ou ficar triste por não ter conseguido passar no concurso. Afinal, você se preparou e está se sentindo frustrado, o que é absolutamente normal.

Passar pelo processo de luto e aceitação da situação é de suma importância para conseguir se fortalecer para uma nova tentativa mais tarde.

4- Considere remodelar a sua forma de estudar

Às vezes, é necessário remodelar a sua rotina de estudos para impulsionar os seus resultados. Tente mensurar quais questões do concurso foram mais difíceis para que você foque os estudos nesses temas.

Além disso, veja se você tem estudado da maneira correta, ou seja, por meio dos estímulos mais adequados para o seu estilo de aprendizagem. Será que você realmente aprende apenas lendo? Ou será que é melhor ler, anotar e ver aula sobre aquele tema estudado? Pense sobre isso.

5- Prepare-se para a próxima oportunidade

Retome a sua rotina de estudos e prepare-se para a próxima oportunidade. Veja o concurso anterior como uma mola propulsora para a sua próxima tentativa. Além disso, você pode encarar esse concurso como uma aprendizagem – um simulado.

Toda essa visão poderá lhe ajudar a lidar com a frustração e com a constante pergunta de “Não passei no concurso, e agora”. Bons estudos e boa sorte!