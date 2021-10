Não quer ser chefe?! Veja como ter uma carreira de sucesso sem estar na gestão

Em conversa recente com Daniel Wakswaser, vice-presidente de marketing da Ambev; e Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos – empresa líder na área de recursos humanos -, a cantora Anitta revelou que a “vontade de crescer” é uma das principais características de valor ao investir no desenvolvimento de colaboradores.

Cantora, empresária e executiva, Anitta é considerada uma profissional multifacetada e multitarefas. Com carreira cercada de inovação, Larissa de Macedo Machado ocupa hoje o importante lugar de liderança de marketing, com perfil ousado, arrojado e disruptivo para marcas e negócios.

Acontece que ser inovador(a), ousado(a) e disruptivo(a) têm sido uma demanda cada vez mais cobrada por empresas e organizações aos seus funcionários. No entanto, eu preciso falar uma verdade: isso não é a sua obrigação.

Em meio a programas de trainees, formação de líderes e crescimentos horizontais, estão os profissionais que não sonham em ocupar cargos e cadeiras de comando ou gestão, não planejam uma agenda cheia de reuniões e tampouco querem uma equipe imensa para responder as suas ordens.

Estou falando aqui de profissionais competentes, dedicados e excelentes em suas entregas, mas que não almejam a gestão; sentem realização no exercício de ponta; preferem estar à frente do fazer e ficar sob orientação de lideranças. Sim, nós precisamos entender que sentir-se realizado(a) em sua ocupação laboral também é sucesso profissional.

Enquanto as empresas anseiam por colaboradores (intra)empreendedores, comprometidos e super qualificados, o estudo ‘Tendências Mundiais para o Capital Humano’, elaborado pela Deloitte, revela que cerca de 60% dos gestores de Recursos Humanos pesquisados afirmam não possuir programas adequados para melhorar o envolvimento dos funcionários na organização.

Promover e exigir profissionais com sonhos de “serem incríveis”, associando o incrível à posição de comando na empresa, provoca em alguns trabalhadores a sensação de fracasso, mesmo quando o lugar ocupado é exatamente aquele onde gostaria de estar.

Precisamos estimular ambientes de desenvolvimento técnico-operacional, entendendo as particularidades do sujeito e as suas compreensões de bem-estar.