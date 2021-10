“Não quero expor ninguém” – Futebol Interior

Salvador, BA, 08 (AFI) – Depois do diretor de futebol Alex Brasil, foi a vez do técnico Wagner Lopes explicar o porque oito jogadores não estão mais treinando com o elenco do Vitória na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os laterais Guilherme Santos e Gabriel Inocêncio, o volante Gabriel Bispo, o meia Sérgio Mota e os atacantes Ronan, Samuel Granada, Vico e Mateusinho foram comunicados que não estão mais nos planos da comissão técnica.

“Maior respeito ao ser humano, mas sou pago para tomar decisões. E dei prioridade para as outras pessoas que estavam entendendo melhor o que eu estava pedindo. Não que os outros não entendiam, mas não estavam conseguindo executar, ou por falta de condicionamento”, disse Wagner Lopes, que continuou:

“Enfim, entra na particularidade e não quero expor ninguém. Mas a decisão foi tomada com muitos dias de supervisão, respeitando o ser humano. As minhas decisões são difíceis, eu envolvo muita gente, família. É muito complicado, mas a gente procura ser o mais responsável por possível”.

Na zona de rebaixamento da Série B, o Vitória está na 18ª colocação, com 26 pontos, seis a menos que o Brusque, primeiro fora do Z4.

Neste sábado, o Leão faz um confronto direto contra o penúltimo colocado Confiança, no Barradão, pela 29ª rodada. Depois disso, faltarão mais nove partidas.