“Não temos que condenar ninguém” – Futebol Interior

Araraquara, SP, 17 (AFI) – A Ferroviária foi eliminada na tarde deste domingo pelo Atlético-CE, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, acabando com suas chances de acesso para a Série C.

Após empate em 1 a 1 no jogo da ida, as equipes empatam por 0 a 0 na Arena Fonte Luminosa e a decisão foi para as penalidades. Nos pênaltis, o goleiro Carlão, do Atlético-CE, defendeu quatro cobranças e o time cearense venceu por 4 a 3,

FALA PROFESSOR

O técnico Elano lamentou a eliminação, mas evitou achar culpados.

“Nos pênaltis, todos que bateram tiveram grande percentual na semana, treinamos todos os dias, não temos que condenar ninguém. Os treinos foram ótimos, os que perderam não tinham perdido nos treinos um pênalti sequer. Estou triste, todos estão. Eu sabia o quanto era importante o acesso para o clube”, disse ele.

O jovem Ian Luccas, de 18 anos, teve em seus pés, nas cobranças alternadas, a chance de garantir a vaga, mas acabou perdendo. O treinador falou sobre.

“Futebol não tem idade para se fazer as coisas. O Ian está há seis, sete jogos no time titular, se sentiu confiante, pegou a bola para bater. É um jovem de muito talento, vai aprender com isso, tem minha confiança e vida que segue”, completou Elano.

PRÓXIMOS PASSOS

Agora, a Ferroviária inicia o planejamento para o próximo ano, em que disputará o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro Série D, pela quinta vez consecutiva.