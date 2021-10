Nasce Kalu, filho caçula do ator Rafael Zulu

Na madrigada desta sexta-feira (15), nasceu Kalu, primeiro filho de Rafael Zulu com a personal Aline Becker. O ator também é pai de Luiza, de 14 anos.

A notícia sobre a chegada do pequeno foi dada através do Instagram. Aline deu um bom dia especial com o filho no colo, enquanto Rafael postou uma foto da mãozinha do filho nos stories. Na legenda, o ator escreveu: “E o nosso Kalu chegou ao mundo Às 6h57 da manhã de hoje. Cheio de energia, e enchendo a vida da gente de mais amor. Só agora consegui parar para dividir com vocês esse momento indescritível! Bem-vindo ao mundo, filhão”.

Nasce filho de Rafael Zulu | Reprodução: Instagram

Além do anúncio da chegada do filho, Rafael Zulu também postou algumas fotos dos momentos de contração da esposa. “A rede de apoio foi fundamental para que a madrugada fluísse bem”, disse o ator.