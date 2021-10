Nascem gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn: ‘Nova família não cabe em si de tanta felicidade’

Chegaram! Nanda Costa deu à luz as filhas gêmeas, frutos de seu relacionamento com Lan Lahn, na última terça-feira (19).

“Nasceram na noite da última terça, dia 19 de outubro, saudáveis e recebidas com enorme amor, as gêmeas de Nanda Costa e Lan Lahn. O parto foi rápido e tranquilo, e as duas mães e as menininhas passam bem. Em breve, dentro do previsto, estarão em casa”, informou em comunicado.