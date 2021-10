Náutico 2 x 2 Vasco – Cruzmaltino faz 2 a 0, mas cede empate e perde chance de colar no G-4 – Futebol Interior

Recife, PE, 24 (AFI) – O começo do jogo deixou a entender que seria uma tarde tranquila para o Vasco no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), mas isso não se concretizou. Na tarde deste domingo, os cariocas visitaram o Náutico pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e conseguiram abrir 2 a 0 no placar em menos de 20 minutos, aproveitando bem as falhas adversárias. Entretanto, não conseguiu manter o ritmo e sofreu um empate doloroso, mas justo.

O Vasco agora soma 47 pontos e perde uma boa chance de colar no G-4, que tem o Goiás em quarto, com 52. O resultado também não foi tão bom para o Náutico, que sonha com o acesso, mas aparece em nono lugar com 45 pontos.

VASCO APROVEITA FALHAS

O começo do primeiro tempo do Vasco se resume em uma palavra: efetividade. O time carioca aproveitou duas falhas defensivas para abrir 2 a 0 no placar. Na primeira, logo aos oito minutos, o zagueiro Rafael Ribeiro deixou a bola escapar e Nenê chegou chutando de primeira, de chapa, tirando do goleiro.

Depois, aos 18, o goleiro Anderson deu um passe muito mal e a bola ficou com Gabriel Pec, que acionou Nenê. O experiente jogador deu um passe de calcanhar para Marquinhos Gabriel, que cruzou rasteiro para German Cano marcar.

Mesmo com os lances infelizes, o Náutico soube se manter concentrado e diminuiu o placar aos 26 minutos. Hereda fez boa jogada na direita e cruzou na segunda trave. Encontrou Vinícius, que cabeceou livre de marcação. O Vasco ainda teve uma boas chegadas com chutes de Bruno Gomes e Cano, enquanto o Náutico assustou com Jean Carlos.

NÁUTICO BUSCA O EMPATE

O Náutico terminou o primeiro tempo com mais volume de jogo e isso ficou mais evidente no segundo tempo. O Vasco sofreu forte pressão e não conseguia mais construir jogadas. Foi questão de tempo para o empate sair. Aos 12 minutos, Jean Carlos cobrou falta na medida e Yago subiu muito bem para cabecear no contrapé de Lucão.

Com as entradas de Andrey e Léo Jabá, Fernando Diniz tentou recuperar o meio-campo. Surgiu certo efeito, pois aos 28 minutos, o Vasco conseguiu sua primeira chegada no segundo tempo, com Nenê arriscando de fora da área. Depois, Léo Jabá também arriscou de longe e levou perigo. Apesar da melhora e de certa pressão no fim, o Vasco não conseguiu a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

O primeiro a voltar a campo pela 32.ª rodada é o Náutico, que encara o Brasil na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Na sexta-feira, às 21h30, é a vez do Vasco receber o CSA em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).