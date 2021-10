Náutico 3 x 2 Goiás – Timbu vence a 2ª seguida e diminui distância para o G4 – Futebol Interior

Recife, PE, 05 (AFI) – Numa partida bastante movimentada, o Náutico venceu o Goiás na noite desta terça-feira, de virada, por 3 a 2, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), na abertura da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto era direto na briga pelo G4 – grupo de acesso.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do Náutico, que na última rodada já havia vencido o Operário, por 2 a 1, no Paraná. Assim, os pernambucanos aparecem em nono lugar, com 41 pontos, diminuindo a distância para o Goiás (4º), que ficou com 48, para apenas sete pontos.

Evidente que a distância para o G4 poderá aumentar com o complemento da rodada, mas a sequência de vitórias reanima o Náutico na briga pelo acesso, que chegou a liderar o campeonato por 14 rodadas seguidas no primeiro turno.

VEJA OS GOLS NOS AFLITOS

PRIMEIRO TEMPO ELETRIZANTE

Náutico e Goiás fizeram um primeiro tempo digno de dois times que brigarão pelo acesso. Ambos entraram em campo com posturas ofensivas e buscando o gol a todo instante. O resultado? Bola na trave, excelentes defesas dos goleiros e três gols marcados.

O Náutico esboçou pressão inicial e quase fez o primeiro aos três minutos, quando Vinicius finalizou e acertou o travessão. Na sequência, Jaílson recebeu cruzamento da esquerda e exigiu defesa de Tadeu. Mas o Goiás respondeu e abriu o placar aos sete, em chute cruzado de Alef Manga.

Apesar da desvantagem, o Náutico não se abateu em campo e seguiu buscando o empate. E ele veio aos 23 minutos, quando Júnior Tavares cruzou e Caio Dantas, de cabeça, mandou para as redes. Animado com a igualdade, os pernambucanos foram para cima e viraram aos 29, desta vez em cruzamento rasteiro em que Matheus Jesus, sem marcação, finalizou para o gol.

SEGUIU EQUILIBRADO

A partida seguiu muito equilibrada, inclusive com o Náutico em cima do Goiás para fazer o terceiro gol. No início do segundo tempo, aos seis minutos, Jean Carlos chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado, pois o atacante estava em posição irregular.

O ritmo dos times caiu com o passar do tempo, mas ainda assim o Goiás teve chance de empatar o jogo. Aos 16 minutos, Welliton foi lançado, driblou o goleiro Anderson e finalizou. O atacante só não contava com a ótima recuperação do zagueiro Camutanga, que tirou quase em cima da linha.

Com a partida controlada, o Náutico teve tranquilidade e fez o terceiro gol aos 28 minutos, quando Vinicius cruzou da direita e o zagueiro Camutanga desviou no canto do goleiro Tadeu.

Antes do apito final, aos 41, Artur ainda cruzou na área e Dadá Belmonte descontou para o Goiás, mas tarde demais.

PRÓXIMOS JOGOS

O Náutico volta a campo na sexta-feira, dia 15 de outubro, quando visitará a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Já o Goiás jogará no sábado, dia 16, quando receberá o CSA, às 16 horas, no Serrinha, em Goiânia (GO).