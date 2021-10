Náutico x Goiás – Esmeraldino busca vitória para se manter no G4 – Futebol Interior

Recife, PE, 04 (AFI) – Após vencer e voltar ao G4 na última rodada, o Goiás quer manter seu lugar entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro Série B. Para isso, vai ter que superar o Náutico na abertura da 29ª rodada, nesta terça-feira (05), às 21h30, no estádio dos Aflitos, em Recife-PE.

Após três derrotas seguidas, a equipe venceu o Vitória e chegou aos 48 pontos, passando o CRB e assumindo o quarto lugar. Em nono lugar, com 38 pontos, o Náutico também voltou a vencer e agora quer se reaproximar do G4.

A VOLTA DO 10

Além do reencontro com a torcida, o Náutico terá a volta do meia Jean Carlos, que cumpriu suspensão contra o Operário-PR. Com o retorno do camisa 10, Matheus Jesus ou Matheus Trindade devem deixar a equipe.

O atacante Caio Dantas, que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória no último jogo, também pode ganhar espaço. Neste caso, Álvaro deixaria a equipe titular.

MESMO TIME

No Goiás, a tendência é que o técnico Marcelo Cabo repita o time que venceu o Vitória na última rodada. A única novidade pode ser o volante Caio Vinícius, que cumpriu suspensão e volta a estar à disposição.

Caso Caio retorne ao time, o favorito a sair é Diego, já que Luan Dias fez dois gols na última partida e deve continuar entre os 11. Já o lateral-esquerdo Hugo segue no departamento médico e é desfalque certo.