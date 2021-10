Navio laboratório ‘Tara’ movimenta marina neste final de semana

No próximo dia 10 de outubro, chega a Salvador o navio laboratório ‘Tara’, da fundação francesa Tara Océan. Durante os quatro dias em que a embarcação ficará ancorada na Marina, na região do Comércio, eventos, oficinas e exposições serão organizados em diferentes espaços da cidade.

O Tara Océan faz parte do programa internacional de pesquisa AtlantECO, que conta com 36 institutos parceiros de 13 países, incluindo o Brasil. O objetivo desta missão é estudar o microbioma oceânico e suas interações com o clima, bem como o impacto da poluição nos oceanos.

Alguns dos cientistas a bordo da escuna são brasileiros, vinculados a cinco universidades do país: a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Federal de São Carlos (UFSCAR), a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Confira abaixo toda programação:

Segunda-feira (11/10) e Terça-feira (12/10):

Visita pública das 9h às 11h / 14h às 16h

15h – Atividade de coleta de lixo plástico na praia do Farol da Barra e diálogo com especialistas sobre a questão do plástico no mar. Aberto a todos

16h – Performance do artista Menelaw com 30 crianças.

17h – Conferência “Nosso Oceano Atlântico” no Forte Santo Antônio da Barra

19h30 Curtas-metragens / Troca com a equipe e cientistas da Missão Tara / Exibição do filme Planet Ocean, de Yann Arthus-Bertrand e Michaël Pitiot

De 21 de setembro a 7 de novembro:

A exposição “Plástico no mar: as soluções estão em terra”, na Aliança Francesa de Salvador, com ilustrações e infográficos sobre os problemas causados pela poluição plástica e soluções para limitar seu impacto.

De 24 de setembro a 05 de dezembro: