Nego do Borel critica Edir Macedo e desabafa: ‘Fui tirado como um cachorro’

Expulso de “A Fazenda 13”, Nego do Borel usou as redes sociais para criticar Edir Macedo e sua saída do reality rural. O funkeiro fez uma série de vídeos em seu perfil no instagram nesta segunda-feira (4) e falou sobre a pós-confinamento.

“Não tô conseguindo dormir, não. Tô sofrendo pra ca**lho por dentro, tô fo**do por dentro”, iniciou.

“Me dediquei, tirei meu tempo, fiquei em quarentena lá, 14 dias. Vários dias sem telefone […] fui tirado como um cachorro”, desabafou.

O funkeiro ainda finalizou com uma crítica para Edir Macedo: “Isso porque o bispo, que é dono, respeito claro, dono da igreja. Será que ele não viu isso tudo? Um patrocínio hoje é mais importante que uma vida, que um ser humano”.