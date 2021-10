Nego do Borel é visto em lancha no distrito de Itacuruçá, diz colunista

Após desaparecimento registrado em delegacia, Nego do Borel foi visto em um distrito do Rio de Janeiro. Segundo informações de Fábia Oliveira, do O Dia, o cantor teria sido flagrado em uma lancha em Itacuruçá.

Ainda segundo a colunista, o funkeiro teria chegado à tarde no local. Estava “visivelmente triste” e acompanhado de apenas um marinheiro. Rapidamente a web lembrou uma postagem de dias atrás, onde Nego do Borel disse que iria morar com os peixes.

Antes do sumiço

Em suas últimas atividades no perfil do Instagram, Nego do Borel falou sobre sua expulsão de “A Fazenda” e criticou Edir Macedo pela forma que saiu do reality.

“Não tô conseguindo dormir, não. Tô sofrendo pra ca**lho por dentro, tô fo**do por dentro”, iniciou.

“Me dediquei, tirei meu tempo, fiquei em quarentena lá, 14 dias. Vários dias sem telefone […] fui tirado como um cachorro”, desabafou.

“Isso porque o bispo, que é dono, respeito claro, dono da igreja. Será que ele não viu isso tudo? Um patrocínio hoje é mais importante que uma vida, que um ser humano”, finalizou.