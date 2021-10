Nego do Borel surge sorridente no sítio de Nicole Bahls após semana turbulenta

Após o sumiço do último fim de semana, que fez com que a mãe procurasse a polícia e comunicasse seu desaparecimento, Nego do Borel parece ter se recuperado dos momentos confusos e delicados desses dias turbulentos. O cantor virou a madrugada de domingo numa festa, e no domingo surgiu ao lado de Nicole Bahls.

O funkeiro esteve no sítio de Nicole, em Rio Bonito, e posou com ela e um amigo, sorridente. Logo depois, Nicole foi para a casa de Ludmilla, onde rolou um festão. Mas Nego não foi para lá. Desde o cancelamento de Ludmilla no DVD de Nego, em 2019, os dois ficaram meio estremecidos.