Negócios online: veja 7 dicas para o seu negócio bombar no Tik Tok

Se engana quem pensa que o Tik Tok é somente uma rede social de dancinhas e dublagens. Disponível em mais de 150 países e com e com 1 bilhão de usuários ativos, o aplicativo teve mais de 315 milhões de downloads no primeiro trimestre de 2020, sendo considerado um fenômeno entre crianças, jovens e adultos com idades entre 10 e 39 anos.

Despertando a atenção de marcas, empresas e empreendedores, a rede tem aproximado os negócios dos clientes, apostando em perfis criativos, ações com influenciadores, storytelling e conteúdos comerciais.

Para aqueles que já utilizam a plataforma como ferramenta de promoção, as apostas são variadas, e vão de demonstrações de uso do produto/serviço, brincadeiras descontraídas, conteúdos publicitários com influenciadores a aproveitamento de conteúdos virais.

É fato que com o distanciamento social e com o crescimento do e-commerce, as empresas desenvolveram estratégias para integrar e potencializar as vendas online e os canais das redes sociais, fortaleceram suas formas de vender e fazer negócios.

Pensando nisso, para auxiliar empreendedores que desejam aproveitar as vantagens do Tik Tok para os negócios, listei 7 dicas para começar a vender mais e melhor na rede social! Confira:

1. Consuma os conteúdos da rede

É importante que você saiba quais são as ‘trends’. Veja como outros empreendedores estão atuando, entenda as formas de produzir conteúdo e dedique tempo para assistir.

2. Cuide da qualidade de som e imagem

Um vídeo tende a ser mais consumido se a imagem e o som estiverem com boa qualidade de resolução, luminosidade e sem ruídos.

3. Entenda quem são os seus clientes

Entre 10 e 50 anos existem inúmeras diferenças de comportamento e expectativa. Saiba quem é o seu cliente, o que ele gosta de ver na rede social e faça conteúdos pensando nele.

4. Faça parceria com influenciadores

Apresente o seu produto, envie kits de degustação ou a possibilidade de viver uma experiência com o serviço, negocie publicidades e fortaleça a relação da sua marca com produtores de conteúdo. Essa estratégia vai te permitir alcançar outros públicos que ainda não conhecem o seu negócio.

5. Crie desafios e concursos

Estimule que os seus seguidores interajam com o conteúdo através de promoções, concursos ou conteúdos divertidos.

6. Divulgue a sua rede social em outros canais

Divulgue o endereço da sua rede social em cartões de visita, folhetos, embalagens, site e quaisquer outros espaços onde possa atrair o seu cliente para o ambiente digital.