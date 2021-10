Nélio fica encantado ao ver Dolores vestida de noiva em ‘Nos Tempos do Imperador’

Após ter sido sequestrada por Pilar (Gabriela Medvedovski), Dolores (Daphne Bozaski) entrará na igreja ao lado de Eudoro (José Dumont) com o vestido rasgado, sem sapatos, num estado deplorável. Revoltada com o fato da irmã precisar ser prometida e ter que casar com Tonico (Alexandre Nero) por pura vingança, a médica ficará aos prantos ao ver que seus planos irão por água abaixo.

No capítulo deste sábado (2) de Nos Tempos do Imperador, Dolores promete surpreender, só que desta vez a Nélio (João Pedro Zappa). Durante a cerimônia, a jovem estará tão triste que não prestará atenção ao olhar atento do comparsa do noivo, que ficará hipnotizado ao ver a irmã de Pilar sem o véu.