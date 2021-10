Neto de Chico Buarque, Chico Brown fala de parceria com o avô no futebol: ‘Boa dupla’

Chico Brown chega para fazer a foto dessa matéria usando uma blusa do avô Chico Buarque. A roupa havia sido garimpada no armário de figurinos da avó Marieta Severo (“minha grande referência na vida”). Além da camisa, Chiquinho (apelido de família para diferenciá-lo do avô) carrega o nome do “vô Ico”, como o chama desde a infância.

O cantor e compositor cresceu entre a poesia do avô e o suingue do pai, Carlinhos Brown. É carioca, mas foi morar em Salvador com um ano de idade. Quando vinha ao Rio, pedia que “vô Ico” o levasse aos jogos do Flamengo no Maracanã. Tricolor, o cantor chegou até a encarar uma ida à torcida rubro-negra para alegrar o neto.