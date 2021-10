Networking: 3 dicas para fortalecer a sua rede profissional

Vital para empreendedores(as), a rede de relacionamentos profissionais, ou o famoso networking, tem início ainda na infância. “Já parou para pensar nos adultos que tiveram coleguinhas com pais bem-sucedidos e que isso facilitou a presença deles em alguns espaços?”. É sobre isso que estou falando.

Das interações sociais às relações com colegas de escola e faculdade, o networking consiste em manter constante, saudável e crescente a rede de contatos com outros profissionais.

Desafiador aos que têm vergonha ou dificuldade para se relacionar com novas pessoas, a interação social é condição básica para ampliação e qualidade desta rede, por isso, cada vez mais empresários e empreendedores dedicam tempo à presença em cursos, encontros, reuniões, viagens e eventos.

Para uns lazer e para outros trabalho, o trânsito social é uma forma estratégica do empreendedor gerar dinheiro através de novos negócios, aprendizados e conexões. É através dos relacionamentos genuínos que alguns espaços são abertos e oportunidades geradas. Eu sempre digo: não adianta ter todo o dinheiro do mundo, se você não conhece o dono da festa. Para receber o convite, você deve ser uma pessoa desejada e bem relacionada.

Entendendo o valor que isso tem, profissionais e empresários que desejam – e até precisam – ampliar a sua participação no mercado, precisam incluir entre as suas estratégias de carreira e negócios, o investimento de tempo na construção e fortalecimento de relacionamentos.

Participação em eventos, reuniões presenciais, festas de aniversário, viagens, almoços, brunchs, jantares, telefonemas sem propósito e encontros com grupos aleatórios fortifica as redes e aumenta as possibilidades de construir algo ‘legal’.