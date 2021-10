Neymar processa Zélia Duncan e pede explicações sobre críticas da artista

As críticas de Zélia foram publicadas no Twitter após uma partida da seleção brasileira. “Não sou de futebol, mas Neymar me parece até agora uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão. quer respeito? Dê-se a ele e mostre serviço. Ah, e pague seus impostos – criticou a cantora, que apagou a postagem em seguida.

Segundo o UOL, que teve acesso aos documentos do processo, a defesa de Neymar pede explicações à cantora e acredita que as afirmações podem ferir a honra dele, “possivelmente difamando-o”. Ainda no trâmite, os advogados ponderam que as aspas de Zélia Duncan ‘ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e delas podem ser inferidos potenciais reflexos penais’.