Nissan abrirá mais 578 postos de trabalho no Rio de Janeiro

A montadora japonesa Nissan vai abrir 578 postos de trabalho em sua fábrica no Rio de Janeiro. As vagas serão para viabilizar a operação de mais um turno de produção, previsto para fevereiro de 2022, no complexo industrial de Resende, no Sul Fluminense.

O anúncio foi feito durante uma reunião do presidente da Nissan no Brasil, Airton Cousseau, com o governador do Rio, Cláudio Castro, e o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, no início da semana, no Palácio Guanabara.

A montadora investiu R$ 2,6 bilhões na construção de seu complexo industrial próprio em Resende. A unidade industrial que receberá um novo turno de trabalho foi inaugurada em abril de 2014 e tem a capacidade de produzir 200 mil carros e 200 mil motores por ano.