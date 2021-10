No Ceará, Bolsonaro crava que valor do Auxílio Brasil vai ser de R$ 400

O Presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quarta-feira (20) de um evento no Ceará. Por lá, ele avisou que o Auxílio Brasil, que deve começar a ser pago em novembro, deverá ser de R$ 400, como a imprensa vinha adiantando durante essa terça-feira (19). O chefe de estado, no entanto, evitou dar mais detalhes sobre o assunto.

Nesta terça-feira (19), circulou pela imprensa a notícia de que o Governo Federal poderia aumentar o valor do Bolsa Família para R$ 400 já a partir do próximo mês de novembro. Essa informação acabou pegando muita gente de surpresa. Acontece que eles estavam planejando levantar o patamar para a casa dos R$ 300.

O Governo Federal anunciou que faria o anúncio dessa mudança em um evento que aconteceria no próprio Palácio do Planalto por volta das 17h. Só que faltando pouco mais de 30 minutos para o momento, eles decidiram cancelar tudo. O poder executivo, aliás, não explicou o motivo do cancelamento em questão.



Imaginou-se que talvez o próprio Governo tivesse mudado de opinião quanto ao valor do Bolsa Família. Isso porque essa notícia que circulou pela imprensa acabou fazendo a bolsa brasileira desabar. O dólar passou a ter uma das cotações mais altas do ano. Em resumo: o mercado não gostou nada desta ideia.

Com essa declaração nesta quarta-feira (20), o Presidente Jair Bolsonaro volta a apostar tudo nesse aumento para a casa dos R$ 400. Caso isso se confirme como ele está dizendo, então seria uma derrota para a ala mais ligada ao Ministro da Economia, Paulo Guedes. Pelo menos é isso o que se sabe até aqui.

Como vai funcionar o Auxílio

Como dito, Bolsonaro não deu muitos detalhes sobre o rito dos pagamentos deste novo Bolsa Família. Mas informações da imprensa que anteciparam esse aumento para R$ 400 também deram uma pista de como isso deve ser feito.

De acordo com essas notícias, o Governo vai na verdade pagar um valor fixo de R$ 300 para os usuários do programa. Só que todos eles receberiam também um adicional de R$ 100. Por isso que se fala que na prática o projeto vai pagar R$ 400.

Esse adicional do Bolsa Família, no entanto, seria temporário. Isso quer dizer, portanto, que o Governo só seguirá pagando até o final do ano de 2022. Depois disso, as pessoas voltariam a receber uma média de R$ 300 por indivíduo.

Ameaça de debandada

Ainda de acordo com informações da imprensa, essa tentativa de aumento do valor do Auxílio acabaria comprometendo uma fonte de fora do teto de gastos públicos. Seria algo em torno de R$ 50 bilhões retirados dessa maneira.

E isso estaria deixando a equipe econômica do Governo Federal furiosa com a situação. Ainda segundo informações da mídia, alguns membros do Ministério da Economia estão ameaçando deixar a pasta nos próximos dias se essa ideia for para frente.

Se essas ameaças aconteceram, provavelmente elas não fizeram o Presidente Jair Bolsonaro mudar de opinião. Pelo menos é isso o que se entende quando se toma como base o discurso dele nesta quarta-feira (20) no Ceará.