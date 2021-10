No Cuiabá, técnico Jorginho, já sabe como parar o São Paulo – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 11 (AFI) – O Cuiabá recebe o São Paulo nesta segunda-feira (11), às 19h (de Cuiabá), pelo fechamento da 25.ª rodada da Série A do Brasileiro, na Arena Pantanal. No primeiro turno, os times empataram em 2 a 2, no Morumbi.

Vindo de empate com o Grêmio, fora de casa, o Dourado entra em campo para buscar mais uma vitória e subir na tabela de classificação. Com 30 pontos, a equipe auriverde ocupa a 12ª posição. O adversário vem logo atrás, com 29 pontos.

“É uma equipe que joga em cima, que pressiona em alguns momentos com uma linha de cinco. E é difícil de marcar assim. Precisamos marcar forte” – disse o técnico Jorginho.

Jorginho comandou o Cuiabá em 17 jogos, com 6 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. O aproveitamento é de 50,9% de aproveitamento. O Dourado soma 30 pontos em 24 jogos na elite nacional, com aproveitamento de 41%.

MUDANÇAS

Para o duelo, o comandante tem o retorno do zagueiro Paulão que cumpriu suspensão na última rodada. A baixa é do atacante Danilo Gomes, que pertence ao São Paulo.

“Temos usado a maioria dos jogadores do elenco, temos posições que temos revezado bastante por necessidade de jogo. Eu quero sempre manter uma base titular, mas às vezes não é possível ” – concluiu Jorginho.

DETALHES DO JOGO

NO APITO

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

4º Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

ARTILHEIROS NO BRASILEIRÃO

6 Elton; 4 Jenison; 3 Jonathan Cafú; 2 Pepê, Clayson e Felipe Marques; 1 Rafael Gava, Rafael Papagaio, Uillian Correia, Max e Marllon

ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO

4 Clayson e Rafael Gava; 2 João Lucas e Cabrera; 1 Pepê, Guilherme Pato, Marllon, Felipe Marques, Lucas Ramon e Jenison

ARTILHEIROS NA TEMPORADA

12 Elton; 6 Jonathan Cafú; 4 Rafael Gava e Jenison; 3 Clayson; 2 Guilherme Pato, Pepê, Felipe Marques e Marllon; 1 Camilo, Auremir, Osman, Rafael Papagaio, Uillian Correia e Max.

CARTÕES AMARELOS

2 Marllon, Osman, Clayson, João Lucas e Jonathan Cafú; 1 Danilo Gomes, Auremir Uendel, Felipe Marques, Guilherme Pato, Uillian Correia, Cabrera, Lucas Ramon e Alan Empereur