No jogo de ida da terceira fase, Sousa é dominante e faz 3 a 0 no ABC – Futebol Interior

Sousa, PB, 27 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, Sousa e ABC se encontraram jogo de ida da 3ª fase da Pré-Copa do Nordeste. O duelo acontece no Estádio Marizão, em Sousa, às 15h30 e terminou com a vitória dos donos da casa por 3 a 0. Dois gol foram marcados no primeiro tempo e um no segundo. Adriano aos 14, Keyllor aos 16 e Rodrigo Poty aos 32 garantiram a vitória.

A equipe deu um grande passo para conquistar uma das quatro últimas vagas na fase de grupos da Copa do Nordeste.

O JOGO

O primeiro tempo foi de domínio absoluta dos donos da casa. Logo aos quatro minutos quase abriram o placar. Arthur recebeu na área, deu belo giro, bateu de canhota e a bola passou bem perto da trave. Mas não demorou muito mais que isso. Dez minutos mais tarde, André bateu escanteio, Adriano subiu sozinho e cabeceou no canto do goleiro.

Sem diminuir o ritmo, dois minutos depois o Dino ampliou. A defesa do ABC falhou e Keyllor bateu forte. A bola ainda desviou antes de entrar. O time ainda teve mais duas chances de ampliar ainda mais a vantagem, Jó Boy e Arthur pecaram na finalização. O ABC não criou nada e apenas assistiu o adversário jogar.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o ABC começou bem e teve uma chance logo aos três minutos. Vinícius Silva cruzou para a área, a bola quicou, enganou Ricardo, e quase entrou. Marcelo afasta. O Sousa tirou o pé e deu a bola para o adversário, que pouco soube o que fazer com ela.

E na única chance clara que criou, fez. Aos 32, João Victor avançou pela esquerda, cruzou para a área, e Rodrigo Poty, de letra, empurrou para o fundo das redes.

PRÓXIMO JOGO

A volta acontece em Natal, no Frasqueirão, no dia 17 de novembro, às 17h30.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA RODADA