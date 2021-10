No reencontro com a torcida, Chapecoense enfrenta o São Paulo – Futebol Interior

Chapecó, SC, 01 (AFI) – A situação da Chapecoense no Brasileirão é quase irreversível, mas o jogo deste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, pela 23ª rodada do campeonato, tem um ingrediente a mais. Depois de quase 18 meses a torcida vai voltar a frequentar a Arena Condá.

Por conta da pandemia de Covid-19, a Chapecoense não sabe o que é jogar em casa com o apoio dos seus torcedores desde o dia 8 de março de 2020, na vitória sobre o Joinville, pelo Campeonato Catarinense.

Neste sábado, a Arena Condá vai poder receber 6.400 torcedores, que serão divididos assim: 3 mil na Ala Leste, 1,5 mil na Ala Norte e 1,9 nas cadeiras. A diretoria decidiu liberar ingressos apenas para sócios com as mensalidades em dia.

É necessário a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses ou dose única, ou o resultado negativo de exames realizados – o prazo para RT-PCR é de 72 horas antes do jogo e de Pesquisa de Antígeno por swab é de 48 horas.

SOBRE O TIME

Para a partida, Pintado não vai poder estar na beira do gramado, pois foi punido com duas partidas de suspensão – já cumpriu a automática – pela expulsão diante do Atlético-GO. O auxiliar Dino Camargo é quem vai comandar a Chapecoense.

Em relação ao time que perdeu para o Ceará, por 1 a 0, no último sábado, serão duas mudanças. Expulso, o zagueiro Jordan dá lugar para Derlan. No meio de campo, Ezequiel entra na vaga de Moisés Ribeiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A provável Chapecoense é: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Derlan e Busanello; Alan Santos, Ezequiel e Denner; Mike, Anselmo Ramon e Bruno Silva.