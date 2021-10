Noite de decisões: CRB e CSA têm confrontos diretos em briga por acesso à Série A

A noite desta sexta-feira (15) será de decisão para o futebol alagoano, no Campeonato Brasileiro da Série B. CRB e CSA entram em campo em busca de vagas no G4 da competição e seguirem na luta pelo acesso à elite do futebol nacional em 2022. Atualmente, Galo e Azulão ocupam – respectivamente – as 5ª…

A noite desta sexta-feira (15) será de decisão para o futebol alagoano, no Campeonato Brasileiro da Série B. CRB e CSA entram em campo em busca de vagas no G4 da competição e seguirem na luta pelo acesso à elite do futebol nacional em 2022.

Atualmente, Galo e Azulão ocupam – respectivamente – as 5ª e 6ª posições da competição, com 48 e 45 pontos conquistados. Uma vitória na noite de hoje pode deixar a dupla de rivais alagoanos com boas chances de lutarem pela vaga na Série A.

GALO X GUARANI NO TRAPICHÃO

O CRB recebe o Guarani/SP, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé. O duelo é encarado com um jogo de seis pontos, já que o Guarani está na 7ª colocação, com 45 pontos ganhos. Além de impedir o crescimento do Bugre, uma vitória regatiana pode colocar a equipe alagoana no G4.

Francisco Cedrim/Ascom CRB

Para o duelo diante da equipe do Bugre, o técnico Alan Aal terá dois desfalques importantes nos setores de criação e defensivo. O argentino Diego Torres e o zagueiro Caetano estão suspensos e devem ser substituídos por Renan Bressan e Roberto, respectivamente. Em compensação, Pablo Dyego retorna após cumprir suspensão.

Com isso, o time regatiano deve ir a campo com a seguinte formação: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Roberto e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei), Wesley (Jean Patrick) e Renan Bressan; Jajá, Pablo Dyego e Nicolas Careca.

O Guarani, por sua vez, também tem dois desfalques para a partida diante do CRB. O técnico Daniel Paulista não poderá contar com o volante Rodrigo Andrade e o atacante Júlio César. O primeiro está suspenso, o segundo está lesionado.

A provável escalação bugrina é: Rafael Martins, Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Índio e Régis; Bruno Sávio, Allan Victor (Maxwell) e Júnior Todinho.

AZULÃO ENCARA O GOIÁS

O CSA também tem um confronto direto na disputa por uma vaga na Série A. O time azulino encara o Goiás, às 21h30, no Estádio Serrinha, em Goiânia. O Azulão vive um bom momento na competição, invicto a seis jogos. Em contrapartida, o Esmeraldino vive momento ruim na competição, vencendo apenas um dos últimos cinco duelos pela Série B.

O Goiás é o atual 4º colocado da competição com 48 pontos. Portanto, o jogo também é encarado como de seis pontos para ambas as equipes. Uma vitória azulina poderá deixar o time alagoano no G4.

Augusto Oliveira/CSA

Para o jogo, o técnico azulino, Mozart Santos tem dois desfalques. O zagueiro Lucão está suspenso e o goleiro Thiago Rodrigues sentiu lesão no ombro direito. Com isso, Fabrício e Lucas Frigeri deverão ser os substitutos.

Com isso, o provável time a entrar em campo é: Lucas Frigeri; Cristovam, Matheus Felipe, Fabrício e Ernandes; Geovane, Yuri e Renato Cajá (Didira); Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

O Goiás, por sua vez, não terá desfalques, mas retornos importantes ao time titular. Os laterais Hugo e Apodi voltam à equipe após lesões. O técnico Marcelo Cabo deve mandar a campo: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Caio Vinícius (Luan Dias), Fellipe Bastos, Diego e Élvis; Alef Manga e Nicolas.