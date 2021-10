Noite do Gaúcho da A2 tem agressão covarde contra árbitro que desmaia e está hospitalizado – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 04 (AFI) – O Campeonato Gaúcho da A2 teve na noite desta segunda-feira dois jogos que encerraram a 12ª rodada da fase classificatória. Faltando apenas duas rodadas para o final desta fase, União Frederiquense, Veranópolis e Guarany de Bagé já estão matematicamente classificados.

AGRESSÃO COVARDE FAZ ÁRBITRO FICAR DESACORDADO

Mas o que impactou nesta rodada foi uma das mais covardes agressões a um árbitro vista no futebol mundial e que ficará marcada na história.

Em Venâncio Aires, na partida entre Guarani e São Paulo de Rio Grande, aos 16 minutos da etapa complementar, o atacante do São Paulo, Wilian Ribeiro, agrediu covardemente o árbitro Rodrigo Crivellaro, que ficou desacordado e teve que ser levado a um hospital, onde está sendo atendido.

Com 30 anos, Willian Ribeiro foi revelado pelo Inter-RS e jogou em vários times do interior gaúcho e teve uma passagem pelo Noroeste de Bauru em 2018.

Após a agressão, a partida foi suspensa quando o Guarani vencia por 1 a 0, gol marcado por Yan Petter, aos doze minutos do segundo tempo.

No outro jogo desta segunda-feira, o São Gabriel venceu o Lajeadense por 2 a 1.

REGULAMENTO DA A2 GAÚCHA COM DOIS ACESSOS E DOIS REBAIXADOS

O Campeonato Gaúcho da A2 teve seu início no dia 14 de agosto com a presença de 16 equipes, que estão divididas em dois grupos de oito times que estão jogando entre si, dentro do grupo, em turno e returno.

Ao final desta primeira fase, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para dois “mata-mata” que apontarão as duas equipes que conquistarão o acesso para a elite gaúcha de 2021, bem como o último colocado de cada grupo será automaticamente rebaixado para a Segunda Divisão.

VEJA QUAIS SERIAM OS CLASSIFICADOS E OS REBAIXADOS DE CADA GRUPO

Passadas doze rodadas, os quatro primeiros colocados do Grupo “A” são União Frederiquense (25 pontos ganhos), Veranópolis (24 pontos ganhos), Cruzeiro (18 pontos) e Glória de Vacaria (15 pontos).

União Frederiquense e Veranópolis já estão matematicamente classificados, enquanto as outras duas vagas estão bem disputadas.

No Grupo “B” os quatro primeiros colocados são Guarany de Bagé (25 pontos ganhos), Avenida (21 pontos ganhos), Lajeadense (21 pontos) e Inter de Santa Maria (17 pontos ganhos).

Matematicamente, o Guarany é o único já classificado, mas Avenida e Lajeadense precisam apenas somar mais um ponto nos dois jogos faltantes.

PASSO FUNDO E SÃO GABRIEL, OS REBAIXADOS

Em termos de rebaixamento, no Grupo “A” o último colocado é o Passo Fundo com onze pontos ganhos. Ainda com seis pontos em disputa, até mesmo clubes que estão na zona de classificação correm risco: Gloria (15 pontos), Tupi (14 pontos), Brasil de Farroupilha (12 pontos) e Igrejinha (12 pontos)

No Grupo “B”, o São Gabriel, está com apenas um ponto ganho, já perdeu seis pontos em razão de escalação irregular de jogador e, teoricamente, está rebaixado. Mas existe a possibilidade do Grêmio Bagé perder até doze pontos por irregulares em escalação, o que mudaria o rebaixamento neste grupo, ficando o Grêmio Bagé na última colocação.

Campeonato Gaúcho – A2

12ª Rodada

Domingo – 03/10/2021

Tupi 3 x 0 Cruzeiro

Igrejinha 1 x 1 Glória

Brasil de Farroupilha 0 x 1 Veranópolis

União Frederiquense 2 x 1 Passo Fundo

Guarany de Bagé 1 x 1 Avenida

Segunda Feira – 04/10/2021

São Gabriel 2 x 1 Lajeadense

Guarani de Venâncio Aires 1 x 0 São Paulo**

Jogo suspenso aos 16 minutos do segundo tempo por agressão ao árbitro

PRÓXIMA RODADA – 13ª RODADA

Sábado – 09/10/2021

15:00 hs – Cruzeiro x União Frederiquense

16:00 hs – Glória x Brasil de Farroupilha

Domingo – 10/10/2021

15:00 hs – Veranópolis x Tupi

15:00 hs – Glória x Brasil

Segunda Feira – 11/10/2021

20:00 hs – São Paulo x Bagé

Segunda Feira – 12/10/2021

15:00 hs – Guarany de Bagé x São Gabriel

15:00 hs – Inter de Santa Maria x Avenida

19:00 hs – Lajeadense x Guarani de Venâncio Aires