Noiva de Lucas Penteado expõe ex-BBB: ‘Roubou meu celular e trocou as senhas’

Julia, noiva de Lucas Penteado, virou alvo dos fãs do ex-BBB desde a última sexta-feira (1), após uma suposta traição ter sido exposta por ele em seu perfil do Instagram.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, que conversou com Julia, ela e a mãe receberam uma série de ameaças e xingamentos após a exposição para os 9 milhões de seguidores do ator, porém, não existiu traição.

De acordo com familiares do casal, funcionários do hotel e moradores daquele mesmo andar, o ator estaria ‘transtornado’ desde que voltou da rua e teria começado a quebrar o quarto. A noiva então, desceu para pedir ajuda ao segurança, que aparece nas imagens.

Em conversa com a coluna, Julia revelou que o ator roubou seu celular e trocou as senhas de suas redes sociais.

“Ele roubou meu celular. Trocou as senhas de todas as minhas redes sociais para tentar me calar, para eu não falar a verdade. Essa postagem dele é mentirosa, está tudo acabado depois do que ele fez comigo publicamente, depois da mentira que ele inventou. Ele estava louco e eu só tentei ajudar chamando o segurança”, disse.

Ela também afirma que Lucas não devolveu os documentos dela: “Além de roubar meu celular e tirar meu acesso das redes sociais, ele está com todos os meus documentos, já pedi para devolver e eles não devolvem”.