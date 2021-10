Noivo brasileiro entra dançando em casamento e chama atenção de Justin Timberlake

Que música você escolheria para entrar no seu casamento? Normalmente, os noivos optam por uma canção instrumental, mas o coreógrafo Gustavo Durso Aleixo, de 32 anos, resolveu inovar. Ele entrou na cerimônia dançando o hit ‘Can’t Stop the Feeling’, de Justin Timberlake, e além de arrasar na coreografia ainda conseguiu chamar a atenção do cantor. As informações são do G1.

A cerimônia aconteceu em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas o vídeo da coreografia do noivo viralizou e rodou o mundo. Ele foi repostado por um perfil gringo e teve mais de 1 milhão de visualizações. Dentre elas, a do cantor Justin Timberlake. Na publicação da página ‘Good News Movement’ (Movimento de boas notícias), o artista comentou: “You love to see it!!”, expressão em inglês utilizada quando alguém está encantado com uma situação. Justin Timberlake comentou o vídeo do noivo brasileiro | Reprodução: Instagram