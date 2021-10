Nora de Glória Menezes faz homenagem a artista por seus 87 anos

“Essa menina de cinco anos hoje está completando 87. Nessa foto, ela estava indo do Rio Grande do Sul para São Paulo. E ela me conta – com o mesmo brilho nesse olhar vivaz de menina – que o navio foi seu primeiro palco. Havia uns artistas a bordo que viram na Glória aquela ‘chama’ (eu sei bem… trabalho com crianças artistas e elas se destacam muito em meio aos outros). O que o grupo fez? Convidaram-na para se apresentar no palco do navio”, escreveu.