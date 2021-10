Nos Tempos do Imperador: Augusto abre mão da herança para se casar com Leopoldina

Na próxima semana, em ‘Nos Tempos do Imperador’, Augusto (Gil Coelho) abrirá mão da herança para ficar com Leopoldina (Bruna Griphao). Isso porque a união do príncipe com a caçula de dom Pedro 2º (Selton Mello) não será permitida pela mãe do rapaz, Clementina de Orléans.