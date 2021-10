Nos Tempos do Imperador: Celestina vai ser usada em plano de Tonico contra Pedro; entenda

Tonico (Alexandre Nero) quer aproximar Nino (Raffaele Casuccio) de Celestina (Bel Kutner) em ‘Nos Tempos do Imperador’. O deputado vai usar o funcionário de seu jornal, “O Berro”, para que ele arranque da Baronesa de Uru algum segredo da família Imperial que comprometa Dom Pedro II (Selton Mello). Para não gerar qualquer desconfiança em Celestina e na Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella), o jornalista diz que não trabalha mais para Tonico e que os dois brigaram. A armação é tão convincente, que Nino ganhará até um soco no nariz dado pelo patrão – mas tudo faz parte dos planos do deputado.

A aproximação de Celestina e Nino acontece e eles começam a se encontrar. Em um dos passeios dos dois, Celestina acaba falando mais do que deve e acende um alerta no jornalista sobre a viagem que os Imperadores ao Brasil fizeram para Coroado. Mas, quem continua desconfiado do rapaz é Nicolau (Cassio Pandolfh), que tenta – em vão – alertar a amiga.

Enquanto isso, na Corte, o clima anda tenso por conta da chegada dos príncipes Augusto (Gil Coelho) e Gastão (Daniel Torres). Leopoldina (Bruna Griphao) tenta convencer Luisa (Mariana Ximenes) a falar com Pedro (Selton Mello) sobre desistir de casá-la e conta à Condessa de Barral que sempre soube de seu romance com o Imperador. E, finalmente, os pretendentes têm uma conversa com Pedro, Teresa (Leticia Sabatella), Luísa e Dumas (Marcelo Valle) e explicam a Gastão e Augusto que aquele que não se casar com Isabel (Giulia Gayoso) poderá se unir à princesa mais jovem.

E Lota (Paula Cohen) está cada vez mais próxima de se tornar “baroa”. Ela só aceita entregar suas múmias à Imperatriz Teresa Cristina em troca de um título de nobreza. A contragosto, mas para agradar à esposa, Pedro cede ao pedido e o casal Lota e Batista Pindaíba (Ernani Moraes) se tornam barão e baronesa de Fervedouro. Batista, aliás, cada vez mais apaixonado por Lupita (Roberta Rodrigues) quer ver a esposa bem distante. E Quinzinho (Augusto Madeira) vai ajudá-lo.