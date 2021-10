‘Nos Tempos do Imperador’: Guebo irá se declarar para Zayla: ‘Eu te amo’

Uma grande revelação irá acontecer no capítulo desta sexta, (08), de Nos Tempos do Imperador. Depois de muitos anos contendo seus sentimentos, Guebo (Maicon Rodrigues) finalmente irá declarar sua paixão por Zayla (Heslaine Vieira).

A lojista não tem ideia do sentimento que o amigo guarda por ela e chegou até a convidá-lo para ser padrinho de seu casamento com Jorge/Samuel (Michel Gomes).

Temendo que a amada se case com o engenheiro, Guebo tomará coragem e vai declarar tudo o que sente por Zayla, com direito a beijo no final. “Eu te amo, Zayla. Desde criança, sempre te amei, sempre quis ficar contigo. O Samuel não é para você. É comigo que você tem que ficar, nós dois fomos feito um para o outro”, declara Guebo.