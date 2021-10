‘Nos Tempos do Imperador’: Leopoldina ficará revoltada com escolha de pretendentes

Nos próximos capítulos de ‘Nos Tempos do Imperador’, Leopoldina (Bruna Griphao) se mostrará revoltada com a escolha dos seus pretendentes e da irmã Isabel (Giulia Gayoso). Isso porque a princesa descobrirá que dois príncipes estão a caminho, mas ela terá que se conformar com o que for rejeitado pela irmã.