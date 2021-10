‘Nos Tempos do Imperador’: Pilar descobrirá quem é o verdadeiro amante de Luísa

Em Nos Tempos do Imperador, Luísa (Mariana Ximenes) teve complicações em sua gravidez e está correndo risco de vida. Querendo evitar escândalo, a Condessa pedirá ajuda a Pilar (Gabriela Medvedovski). No capítulo desta terça (5) a médica tentará realizar o parto de Luísa em casa e descobrirá quem é o pai do bebê.

No entanto, uma complicação na gravidez irá acabar com os planos da Condessa. Desesperada e com medo de escândalos, Luísa se recusará a ir ao hospital e chamará Pilar para ajudá-la no parto em casa. “Pilar! Acho que estou perdendo o meu filho!”, lamenta Luísa.