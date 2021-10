‘Nos Tempos do Imperador’: Pilar encanta hóspede de Quinzinho

Um novo hóspede do Hotel Perequeté promete movimentar os próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador. Diego (Mouhamed Harfouch) surpreenderá Quinzinho (Augusto Madeira) e Vitória (Maria Clara Gueiros) ao falar que está na cidade pois é advogado e está resolvendo trâmites de herança de família.

“Já conhecia a corte? O senhor vai gostar muito daqui. Além de quartos maravilhosos o senhor ainda pode desfrutar do maravilhoso Grande Cassino Perequeté, o melhor do Brasil”, ressaltará Quinzinho, que atrapalhado dará a chave do quarto de Pilar (Gabriela Medvedovski) ao advogado.