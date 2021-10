Nos Tempos do Imperador: Pilar impede Tonico de gastar fortuna do pai

Pilar (Gabriela Medvedovski) não deixará Tonico (Alexandre Nero) se apossar da fazenda de algodão de Eudoro (José Dumont) tão facilmente em “Nos Tempos do Imperador”. O coronel se arrependerá e incluirá a médica em seu testamento antes de morrer. “Nós agora somos sócios, cunhado”, debochará.

Como últimos desejos em seu leito de morte, o fazendeiro conseguirá reparar seu erro com Pilar e ainda suplicará a Nélio (João Pedro Zappa) que tire Dolores (Daphne Bozaski) da casa do vilão após vê-la ser agredida por ele.

Em seus últimos suspiros, Eudoro contará que sentiu orgulho ao ver a filha retornar ao Brasil como médica, mas levará para o túmulo um segredo que envolve a mãe dela.

“Por que essa sangria desatada? Painho morreu tem dois dias”, dirá Dolores ao ver a pressa do crápula em colocar as mãos na fortuna de seu pai. “Não entende porque não tem que entender. Sorte ter casado com um homem feito eu. Era capaz de perder todas as terras e o dinheiro que ele deixou. O tabelião daqui a pouco chega e acertamos tudo”, dirá o político.

Para sua surpresa, será revelado que o coronel fez um testamento antes de morrer. “O finado senhor Eudoro fez um testamento, antes de morrer, em que divide todos os seus bens”, dirá o tabelião. “Divide?”, se espantará.

“Metade para a sua filha Dolores, e a outra metade para a sua filha Pilar”, revelará. “O que?”, dirá Tonico sem entender. “Isso mesmo. Nós agora somos sócios, cunhado”, debochará a mocinha.