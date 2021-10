‘Nos Tempos do Imperador’: Princesa Leopoldina e Augusto se beijarão pela primeira vez

Desde que chegou ao Brasil como candidato à mão de Isabel (Giulia Gayoso), Augusto (Gil Coelho) tem passado por climão atrás de climão. E tudo só piorou depois que a princesa escolheu Gastão (Daniel Torres) para ser seu futuro marido. O duque de Saxe-Coburgo não gostou de saber que sua viagem foi em vão, muito menos ficar com Leopoldina (Bruna Griphao) como “prêmio de consolação”.

Depois de Augusto desmaiar num acidente, Leopoldina irá surpreendê-lo na casa da Condessa, sem a presença de Celestina (Bel Kutner). Os dois brincarão com o fato dele ter quase perdido a memória, e o príncipe tentará se redimir com a filha do Imperador.