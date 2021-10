Nos Tempos do Imperador: Samuel sai do muro e escolhe viver romance com Pilar

Após Pilar (Gabriela Medvedovski) ficar entre a vida e a morte, Samuel (Michel Gomes) finalmente sairá do muro e se declarará para sua verdadeira paixão. O engenheiro vai abandonar o noivado com Zayla (Heslaine Vieira) e dirá que vai ficar com a médica.

Tudo começará após Pilar passar por uma cirurgia e o ex-músico for informado que a mocinha não corre mais risco de morte. Ele entrará no quarto para ver a amada e não esconderá a emoção de vê-la com vida.

“Pilar! Que medo eu tive de te perder. Me perdoa por ter sido tão duro?”, dirá.

“Agora vejo que você tem razão, o passado não importa. Quero que você acorde para que eu possa te beijar, porque eu te amo, Pilar”, acrescentará o rapaz.