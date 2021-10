Nos Tempos do Imperador: Teresa pressiona Dumas para descobrir armação de Luísa

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Teresa Cristina (Leticia Sabatella) irá usar o charme a seu favor e pressionará Dumas (Marcelo Valle) para descobrir armação de Luisa (Mariana Ximenes).

Em cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (20), a imperatriz saberá de uma passeio das filhas com os príncipes na companhia da condessa e Dom Pedro II (Selton Mello). Irritada, a monarca irá provocar o marido.

“Então vão os três casais?”, questionará. “Casais?”, perguntará Pedro. “Modo de falar. O marido da condessa está do outro lado do mundo. Dumas indo com ela acaba fazendo companhia”, dirá ela.

Teresa irá se surpreender mais uma vez ao ver Dumas com a filha caçula e Augusto (Gil Torres).

“Isabel e Gastão sozinhos em Petrópolis? Isso foi coisa da condessa, não foi?”, falará revoltada.

“Admita, general, esse imprevisto foi previsto pela condessa de Barral”, pressionará a imperatriz. “Já o conheço bem. Sei que jamais assumiria que isso foi uma artimanha dela”, concluirá.