Nos Tempos do Imperador: Teresa volta atrás e faz as pazes com Luísa

Após armar um verdadeiro barraco no palácio, Teresa Cristina (Leticia Sabatella) irá voltar atrás e fazer as pazes com Luísa (Mariana Ximenes) nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”.

Isabel (Giulia Gayoso) se sentirá culpada pela demissão de sua professora e pedirá para a mãe reconsiderar a decisão. Sensibilizada, Teresa decidirá dar uma nova chance para a rival após receber um pedido de perdão de D. Pedro II pelas traições.

Ela mandará uma carta com urgência para a condessa que receberá a mensagem com espanto. “É da imperatriz! Pedindo que eu reassuma minhas funções”, contará para Justina (Cinnara Leal). “Verdade?”, perguntará a funcionária.

“Estou frustrada por não receber uma palavra de Pedro. Mas, por outro lado, estou feliz que ela tenha voltado atrás”, finalizará Luísa.