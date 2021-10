Nos Tempos do Imperador: Tonico agride Dolores e a tranca em convento

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico (Alexandre Nero) aproveitará a morte de Eudoro (José Dumont) para se livrar de Dolores (Daphne Bozaski). O vilão pretenderá abandonar a esposa em um convento de deixa-la sem nada.

Ao ver o marido debochar de seu pai no leito de morte, Dolores se revoltará e chamará o político de monstro. “A doença de painho me deixou desacorçoada. E você ficou falando aquelas”, se justificará após gritar com o crápula.

“Chucra desgraçada! Tu nunca gritou comigo e escolheu fazer isso na frente de um empregado? Tu vai aprender a me respeitar”, gritará o vilão. Eudoro não conseguirá ajudar a filha, mas pedirá para que Nélio intervenha na situação.

O advogado vai beber todas no cassino de Quinzinho (Augusto Madeira) na tentativa de criar coragem, mas não dará certo. “Desculpa, achei que era um ladrão”, dirá após acertar o político.

Após a vergonha, Nélio passará a visitar Tonico para ter certeza de que Dolores estará sendo bem cuidada. “Agora que o velho morreu, vou vender as terras dele. E, quando embolsar o dinheiro, vou me livrar da jacuzinha”, dirá o político para o advogado.

“Se livrar dela? Como assim se livrar?”, questionará o rapaz. “Vou despachar a jeca para um convento”, revelará Tonico.