Nos Tempos do Imperador: Tonico expulsa Pilar do velório do próprio pai

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Eudoro (José Dumont) desenvolverá uma tuberculose e não resistirá. Antes disso, o coronel voltará para a corte para pedir perdão às filhas Pilar (Gabriela Medvedovski) e Dolores (Daphne Bozaski).

Após a morte, Pilar pedirá para Luísa (Mariana Ximenes) que a acompanhe até o velório de seu pai. Diego (Mouhamed Harfouch) está viajando e não queria chegar na casa do Tonico desacompanhada. Principalmente depois do que ouvi da minha irmã”, dirá.

No entanto, Tonico (Alexandre Nero) não deixará a médica e a condessa entrarem no local. “O que a senhorita está fazendo aqui em minha casa? Sua presença ofende a memória do meu sogro. Que aliás, lhe deserdou depois do desgosto que você causou ao coitado. Pode dar meia-volta e ir embora”, dirá o vilão.

Luísa, que já estará de saco cheio do político, o enfrentará para defender a médica. “Tenha um mínimo de decência. Se o senhor não respeita uma filha enlutada, respeite ao menos o que estão aqui”, dirá. “E a senhora é ainda menos bem-vinda. Ponham-se daqui para fora das duas. Fora”, insistirá o crápula.

Dolores tentará ajudar a irmã, mas será humilhada por Tonico. “Cala a boca, que estou em minha casa”, gritará. Sua casa, mas que por desgraça da minha irmã é dela também”, rebaterá Pilar.

Até Teresa Cristina (Leticia Sabatella) levará um fora do vilão que não cederá. “A senhora pode ser a imperatriz do Brasil, do raio que a parta, mas, na minha casa, quem manda sou eu. As duas para fora”, finalizará.