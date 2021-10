Nos Tempos do imperador: Tonico inicia caça para encontrar assassino do pai

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Tonico Rocha (Alexandre Nero) irá revisitar o passado e iniciar uma verdadeira caça ao assassino de seu pai. O vilão colocará Justina (Cinnara Leal) contra a parede, a fim de saber o paradeiro de Jorge (Michel Gomes).

“Vou matar aquele crioulo com as minhas próprias mãos e vingar a morte do meu pai! Rezo é todo dia para Deus me dar um sinal de como encontrar esse Jorge”, dirá o político durante um passeio com Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa).

Logo depois, Tonico verá a funcionária de Luísa (Mariana Ximenes) e a pressionará. “Você foi escrava na fazenda de meu pai antes de ir para a fazenda de coronel Domingos”, falará.

“Isso faz muito tempo”, responderá ela. “Mas deve se lembrar de um escravo filho de Balbina, irmão de Mariana, o Jorge”, perguntará de volta.

“Tu era escrava na fazenda de meu pai, tinha um moleque, ali. Jorge era o nome dele! Filho de sua amiga Balbina, está lembrada? Vocês eram unha e carne! O que é feito da cria dela, o tal de Jorge? Onde ele está? Me diga!”, exigirá o vilão.

“Eu não sei! Faz tanto tempo que deixei a fazenda do seu pai… Nem lembro como era o rosto desse menino, que fim levou”, falará Justina. “Se lembre e vou te recompensar muito bem! Estou falando de dinheiro do bom, para você fazer sua vidinha! Então?”, lançará a proposta.

Eu não sei mesmo! Dá licença”, finalizará a amiga da condessa.