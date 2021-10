Nos Tempos do Imperador: Zayla chantageia Pilar após descobrir segredo de Samuel

Desesperada para ficar com Samuel (Michel Gomes), Zayla (Heslaine Vieira) irá chantagear Pilar (Gabriela Medvedovski) após descobrir o grande segredo de seu amado.

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, a princesa da Pequena África ouvirá uma conversa entre dom Olu (Rogério Brito) e Cândida (Dani Ornellas) onde falarão que o ex-músico é um homem procurado, injustamente, por Tonico (Alexandre Nero) pelo assassinato do pai do político.

Após descobrir a verdade, ela irá atrás de Pilar para chantagear a rival. “O que estou dizendo, Pilar, é que eu descobri a verdade! Não precisou ninguém me contar, não, fui descobrindo aos poucos, juntando uma pecinha aqui, outra ali… Mas ainda faltava uma. Até hoje cedo, quando Tonico Rocha”, falará.

“Tonico?! O que Tonico tem com isso?”, questionará a médica. Zayla então irá revelar que confrontou o político sobre Jorge. “E você contou isso para ele?! Você teve coragem de entregar o Samuel para o Tonico, Zayla?!”, perguntará a mocinha preocupada.

“Não contei nada… Por enquanto. Mas se você não deixar o Samuel livre para mim, Tonico vai saber que o Jorge, o assassino do pai, que ele tanto procura, está aí, e atende pelo nome de Samuel. Samuel dos Anjos”, chantageará Zayla.