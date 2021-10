‘Nos Tempos do Imperador’: Zayla trai Samuel e teme ser descoberta

Após trair Samuel (Michel Gomes), Zayla (Heslaine Vieira) temerá ser descoberta nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”. A princesa da Pequena África beijará Guebo (Maicon Rodrigues) no capítulo que vai ao ar na próxima sexta-feira (8).

Logo após o beijo apaixonantes e impulsivo, o rapaz vai ameaçá-la: ou ela conta o que houve entre os dois ou ele mesmo falará com o ex-músico. Zayla ficará desesperada com a situação e passará a fugir do amigo de infância.

“Não adianta fugir! Você também gosta de mim. Eu senti naquele beijo”, dirá Guebo. “Gosto! Do mesmo jeito que gostava quando nós éramos crianças”, responderá.

“Então você sempre gostou de mim, do mesmo jeito que eu sempre gostei de você, como homem e mulher. Mas só depois daquele beijo você entendeu isso, e não adiante dizer que não”, rebaterá o amigo.

“Você está sonhando! Vou me casar com o Samuel”, dirá Zayla. “Você̂ pode até casar, mas não vai ser feliz com ele porque você ama outro! E ele também não te ama! Nunca te amou e você sabe disso! Esse casamento é uma invenção sua, de criança, e o Samuel só́ embarcou nessa canoa porque perdeu a Pilar! E porque é um frouxo!”, finalizará ele.