Nos Tempos do Imperador: Zayla usa Dolores em armação contra Tonico

Zayla (Heslaine Vieira) deixará Tonico (Alexandre Nero) assustado com uma provocação nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”. A princesa da Pequena África, ganhará uma joia do vilão e mandará para Dolores (Daphne Bozaski) como se fosse um presente do marido.

O político enviará a joia para a ex-noiva de Samuel (Michel Gomes) a fim de conquista-la. Ela até se impressionará com o presente, mas não dará mole ao vilão e decide armar contra ele.

Tonico chegará em casa transtornado após um embate com D. Pedro II e dará de cara com a joia no pescoço de sua esposa. “Mas o que é isso?”, dirá sem entender a situação.

“Não esperava presente seu. Nem acreditei quando Zayla veio entregar”, dirá Dolores inocentemente. “Estou vendo que a neguinha vai dar trabalho”, falará o crápula quando estiver sozinho.