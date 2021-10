Nova peoa, choro e desabafos: veja o que rolou na Festa Fundo do Mar – Fotos

Após uma semana repleta de tretas e desentendimentos, os participantes de A Fazenda 13 aliviaram a pressão do confinamento com muita curtição na Festa Fundo do Mar. A noite da última sexta-feira (1º) foi marcada por passinhos de dança, diversão e uma surpresa: a chegada de uma nova peoa à sede. Os participantes também encontraram um tempinho para desabafar e até chorar na pista de dança. Confira tudo o que rolou na noitada! Reprodução/Playplus

Nova peoa na área! A influenciadora Lary Bottino chegou com tudo durante a festa. Surpresos, os peões correram para cumprimentar a nova participante. Gui Araujo e Rico Melquiades ficaram muito animados com a chegada de Lary. O Fazendeiro até pegou a influenciadora no colo

MC Gui não perdeu tempo e já atualizou a nova peoa sobre as tretas que rolaram na sede. É sempre bom estar informado, não é mesmo?

Em conversa com Lary Bottino, Marina Ferrari disse que tem esperanças sobre mudança do comportamento de Rico Melquiades. A nova peoa, por sua vez, não hesitou em discordar. Lary disse conhecer Rico de outras épocas e que já chegou a brigar feio com o humorista. Apesar de gostar dele, não deseja aproximação no jogo

Sincerona! Solange Gomes disse para Tati Quebra Barraco que muitas pessoas têm medo da cantora no reality. A escritora ainda comentou com Victor Pecoraro que a atitude dele no jogo é de "planta"

Como em toda festa, há momentos que os peões ficam mais emocionados. Aline Mineiro teve uma crise de choro e se afastou para a pista. Rico Melquiades percebeu e foi consolar a amiga

Mas é claro que também teve muita dança e, principalmente, funk! Quando começou a tocar a música, não teve um peão que ficou parado. Com a mão no “joelhinho“, eles desceram até o chão e se divertiram

Dayane Mello confidenciou para Solange Gomes que estava magoada com Tati Quebra Barraco. Ela sente que a funkeira a tem maltratado por conta de sua amizade com Erika Schneider e Rico Melquiades e pediu ajuda para ajuda para resolver a situação. "Eu só a tratei bem. Botei ela num pedestal", lamentou a modelo.

Enquanto os peões dançavam na pista, Rico Melquiades e Erika Schneider conversaram sobre o reality. A peoa desabafou que está sendo muito difícil e que ela precisa ser forte. Rico consolou a amiga dizendo que, mesmo em três semanas, eles já tinham vivido bastante coisa ali dentro

Mussunzinho foi eliminado do jogo, mas ainda é assunto entre os peões. Na festa, Marina Ferrari e Sthefane Matos analisaram o comportamento de Erika. A dupla concluiu que a colega teve os próprios motivos para indicar o peão à Roça

Prefeita da sede? Pois é… Mileide Mihaile adotou o slogan dado a ela por Rico Melquiades e lançou sua campanha: "Amiga de todos". A amiga Sthe Matos entrou na onda e já até criou uma música

Inimigos do fim, Bil Araújo, Mileide Mihaile e Sthe Matos foram os últimos peões a deixar a pista de dança