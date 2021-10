Nova prorrogação do Auxílio Emergencial e implementação do Auxílio Brasil

O Governo Federal marcou o início dos pagamentos da sétima parcela do Auxílio Emergencial para a semana que vem. Porém, o clima nos bastidores está tenso devido a possibilidade de o programa ser renovado em 2022 diante a não implementação do Auxílio Brasil.

Consideração do Ministério da Economia acerca da prorrogação

Segundo informações, o ministro da equipe econômica, Paulo Guedes, não seria a favor de uma nova prorrogação do auxílio emergencial, mesmo diante a um novo crédito extraordinário, ou seja, fora do teto de gastos da União.



Uma das justificativas do ministro tem relação a abertura de espaço orçamentário para recursos destinados a emendas parlamentares. Além disso, Guedes diz não encontrar embasamento fiscal para uma nova rodada do benefício.

A atual situação considerando todos os fatores econômicos, incluindo a alta da inflação, pode gerar um impasse a ponto de desvincular a aliança do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Paulo Guedes. Isso porque, a perda de credibilidade do chefe do estado pode pressionar a equipe a disponibilizar uma nova prorrogação, mesmo não sendo aconselhado.

Sétima parcela do auxílio emergencial

Em meio aos debates, a Caixa Econômica Federal se prepara para iniciar o pagamento da sétima e última parcela prevista para o programa. Veja os calendários a seguir para cada grupo beneficiado:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

NIS final 1 – 18 de outubro

NIS final 2 – 19 de outubro

NIS final 3 – 20 de outubro

NIS final 4 – 21 de outubro

NIS final 5 – 22 de outubro

NIS final 6 – 25 de outubro

NIS final 7 – 26 de outubro

NIS final 8 – 27 de outubro

NIS final 9 – 28 de outubro

NIS final 0 – 29 de outubro

Calendário de depósitos para o público geral

Nascidos em janeiro – 20 de outubro

Nascidos em fevereiro – 21 de outubro

Nascidos em março – 22 de outubro

Nascidos em abril – 23 de outubro

Nascidos em maio – 23 de outubro

Nascidos em junho – 26 de outubro

Nascidos em julho – 27 de outubro

Nascidos em agosto – 28 de outubro

Nascidos em setembro – 29 de outubro

Nascidos em outubro – 30 de outubro

Nascidos em novembro – 30 de outubro

Nascidos em dezembro – 31 de outubro

Calendário de saques para o público geral

Nascidos em janeiro – 1º de novembro

Nascidos em fevereiro – 3 de novembro

Nascidos em março – 4 de novembro

Nascidos em abril – 5 de novembro

Nascidos em maio – 9 de novembro

Nascidos em junho – 10 de novembro

Nascidos em julho – 11 de novembro

Nascidos em agosto – 12 de novembro

Nascidos em setembro – 16 de novembro

Nascidos em outubro – 17 de novembro

Nascidos em novembro – 18 de novembro

Nascidos em dezembro – 19 de novembro